Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала на 1 і 2 жовтня запуск 60 інтернет-супутників системи Starlink, а також - військового GPS-супутника третього покоління.

Про це повідомили на сайті SpaceX.

На сайті компанії повідомили, що запуск чергової партії інтернет-супутників Starlink заплановано на 1 жовтня о 9:17 (16:17 за Києвом).

2 жовтня о 21:43 (4:43 за Києвом) заплановано наступне: ракета Falcon 9 повинна вивести на орбіту військовий супутник США GPS III.

Falcon 9, яка доставить на орбіту 13-ту партію супутників Starlink, раніше двічі використовувалася в 2020 році.

Крім цього, в SpaceX зазначили, що одна з половин обтічника Falcon 9 підтримувала два попередніх запуски Starlink.

У компанії пояснили, що через 9 хвилин після запуску ракети з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді в штаті Флорида, частина Falcon 9 повинна приземлиться на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Нагадаємо, що вся група GPS-супутників третього покоління буде складатися з 32 апаратів. Вони замінять ті, які зараз забезпечують сигнал GPS по всій планеті.