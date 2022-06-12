Міністр оборони Олексій Резніков наказав розпочати службове розслідування через те, що у спальному районі Києва посадовець Генштабу застосував зброю

Про це повідомив Олексій Резніков у Facebook.

На час розслідування посадовця було відсторонено від виконання обов’язків.

“За моїм наказом розпочате службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України – керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення”, – написав Резніков.

На чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком вже створено комісію. Якщо буде доведено, що внаслідок дій посадовця була загроза для життя та здоров’я дитини, то він отримає покарання. Олексій Резніков не зазначив ім’я керівника одного з управлінь. Також невідомі деталі інциденту.

“У п‘ятницю у місті Києві стався епізод, на який мені хотілося негайно відреагувати не тільки як міністру і громадянину, що багато років виступає за легалізацію і належне впорядкування обігу зброї”, — зазначив він.