Джерело: “ТСН“.

Користувач Олівер Стайков, рідний брат співачки, розповсюджував слова російської пропаганди. На його сторінці у Facebook виявили допис, де він стверджував, що “не все так однозначно”, а також про “київських нацистів” та “визволителів”.

“Історія українця з прикордонного району “ЛНР”. Його правда про події не вписується у версію Києва і західної пропагандистської машини. Ця точка зору не розповсюджується і не буде розповсюджуватися національними ЗМІ Болгарії, які, очевидно, працюють на київський “нацистський режим”, який підтримують ЄС і НАТО”, – йдеться в дописі користувача Василя Васильєва, слова якого розповсюджував Олівер.

Від себе Олівер Стайков додав підпис: “Цілковита правда”. Зазначимо, що він поширював російську пропаганду на початку березня 2022 року. Саме у той час росіяни напали на Україну з декількох напрямків, намагалися окупувати Київщину й творили звірства Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших містах та селищах України.

Станом на момент публікації новини брат співачки видалив або сховав скандальний допис з Facebook. Проте скріншот залишився у TikTok, де користувачі провели розслідування щодо цього приводу.

Довідка. У 2023 році Бланка представляла Польщу на “Євробаченні-2023” з піснею Solo, посівши конкурсі 19 місце. Артистка виборола 93 бали, з яких 12 їй віддали глядачі від України та 6 балів українське журі.