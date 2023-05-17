Київські правоохоронці вилучили в артиста Віктора Павліка спецперепустку на проїзд по закритому Південному мосту, якою вони разом із дружиною хизувалися у соціальних мережах.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час моніторингу мережі правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому Віктор Павлік їде з жінкою в автомобілі по Південному мосту та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину.

За цим фактом відомості про подію були внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції.

Зазначається, що під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою і вилучили спецперепустку.

Поліціянти нагадали співаку про заборону фіксації та висвітлення об’єктів стратегічного значення у період воєнного стану.

Офіційно поліція не розголошує особу співака. Втім, нагадаємо, що 16 травня, дружина українського співака Віктора Павліка похизувалася на відео подарунком від чоловіка: спецперепусткою, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києві. Шанувальники висловили своє невдоволення, проте артист запевнив, що це “був невдалий жарт дружини” і документ насправді належить йому.

ДОВІДКА. Південний міст — міст через Дніпро в Києві, який поєднує правий та лівий береги. Також є найвищим мостом Києва. Його висота складає 135 метрів.

З червня 2022 року міст відкрито лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками. Саме такий документ Віктор Павлик демонструє на камеру.