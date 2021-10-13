Останніми тижнями більше десятка чиновників посольства США в Колумбії та членів їхніх сімей відчули симптоми, що характерні для "гаванського синдрому". Президент США Джо Байден вже підписав указ про допомогу постраждалим.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела.

Працівникі посольства та члени їхніх сімей повернуться у США. За словами джерела CNN, деякі з потерпілих раніше повідомляли про випадки синдрому, коли вони базувалися в інших країнах. Інциденти, яких наразі зареєстровано кілька сотень, розслідують у США.

Варто зазначити, що державний секретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Боготу наступного тижня.

Прессекретар державного департаменту Нед Прайс запевнив, що усі американські чиновники, які відчули симптоми синдрому, отримають оперативну допомогу.

Останніми місяцями після міжнародних поїздок вищих посадових осіб адміністрації Байдена було зареєстровано два випадки “гаванського синдрому”.

У 2021 році ознаки “гаванського синдрому” зафіксували в американців, що працюють у Берліні та Відні. Серпневий візит віцепрезидентки Камали Гарріс було затримано на три години через тривожний сигнал, що надійшов із посольства США у Ханої.

Що таке “гаванський синдром”

Перші випадки синдрому були зареєстровані наприкінці 2016 року у 130 співробітників посольства США на Кубі (від назви столиці якої й пішла назва “гаванський синдром” – ред.). Дипломати скаржилися на сильний головний біль, запаморочення, а також симптоми струсу мозку.

Фото: The Wall Street Journal

Відтоді було зареєстровано випадки захворювання у Росії, Китаї, Австрії та інших країнах світу.

Серед перших симптомів “гаванського синдрому”: ледь чутний звук, схожий на “дзижчання, скрегіт металу чи пронизливе пищання”. Після цього з’являлися запаморочення, головний біль, постійна втома.

Національна академія медичних та інженерних наук США описує “гаванський синдром” як сукупність неврологічних симптомів, що включають запаморочення, нудоту, головний біль, проблеми зі слухом та шум у вухах.

Позиція державних органів та підписання указу про допомогу

Державний департамент попередив посадових осіб США про зареєстровані випадки у дипломатичних місіях. Але відомство досі не повідомило про кількість постраждалих людей і географію випадків.

З приходом до влади Джо Байдена Держдепартамент й ЦРУ оприлюднили рекомендації для своїх працівників, головна з яких – при погіршенні здоров’я негайно залишити потенційно небезпечне місце. У Держдепі створили робочу групу, куди дипломати й члени їхніх родин можуть звертатися при “незрозумілому погіршенні стану здоров’я”. Також робочу групу створили й у ЦРУ.

8 жовтня 2021 року президент США Джо Байден підписав указ про надання підтримки жертвам “гаванського синдрому”, яким заразилися американські дипломати, шпигуни та військовослужбовці по всьому світу.

“Сьогодні я підписав Закон щодо допомоги американцям, які стали жертвами неврологічних атак (HAVANA), аби гарантувати, що ми робимо все можливе задля допомоги працівникам американських посольств, які постраждали через аномальні проблеми зі здоров’ям. Розв’язання цих питань було головним пріоритетом для моєї адміністрації”, – сказав президент США.