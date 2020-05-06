У французьких спортсменів, які брали участь у Всесвітніх військових іграх в Ухані в жовтні 2019 року, спостерігалися симптоми коронавірусу.

Про це повідомляє французький канал BFM TV.

На змаганнях були присутні близько 10 000 спортсменів, 402 з яких були французами.

Один з них на умовах анонімності розповів виданню, що після повернення на батьківщину, як і кілька його колег, захворів.

У нього була лихоманка і біль, через який він спав протягом трьох днів. Тоді він подумав, що просто застудився.

Але ситуація змінилася кілька тижнів по тому, коли Китай повідомив про коронавірус. Спортсмени почали задаватися питанням, чи не були вони ним заражені. Але жодного з них не тестували на COVID-19. Тому неможливо стверджувати, що хтось з них заразився ще в жовтні.