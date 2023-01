Про це повідомило Chart Data у Twitter.

Станом на 1 січня сингл The Weeknd 2019 року зібрав 3,332 мільярда прослуховувань на платформі. Blinding Lights випередила пісню Shape Of You британського попвиконавця Еда Ширана. Вона очолювала чарт з 2017 року.

У такий спосіб хіт британського співака посів другу позицію в рейтингу. Він тепер має на 100 мільйонів прослуховувань менше, ніж у пісні The Weeknd.

Замикає трійцю пісня Dance Monkey австралійської співачки Tones and I (2,725 стрімів).

“Щасливого нового року пісні Blinding Lights. Пісня з найбільшою кількістю прослуховувань на Spotify цього вечора”, – написав музикант у Twitter.

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o — The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022

Прем’єра пісні відбулася 29 листопада 2019 року. Хіт входить до четвертого альбому The Weeknd під назвою After Hours. Відеокліп на пісню виклали у січні 2020 року й нині він має 662,4 мільйона переглядів. Наприкінці 2021 року пісню Blinding Lights назвали найпопулярнішим синглом рейтингу Billboard Hot 100.