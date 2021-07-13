Про це в інтерв’ю “Цензор.НЕТ заявив Павло Черненко, адвокат генерала Павловського.

“Мішенню не є безпосередньо Ігор Валентинович. Ігор Валентинович – це особа, через яку слідчі з прокурорами сподіваються, напевно, якось вийти на п’ятого президента. Хоча у даній справі я переконаний, що у них немає шансів, оскільки все зроблено по закону, і все це підтверджується тими ж матеріалами, які слідчі передали до суду щодо обрання запобіжного заходу. Виключно фантазії слідчих та прокурорів на сьогоднішній день рухають цю справу”, – зазначив адвокат.

За його словами, прізвище п’ятого президента Петра Порошенка фігурує майже по всьому тексту підозри.