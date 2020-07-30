Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще одній особі в справі, фігурантом якої є колишній голова "Укравтодору" Славомір Новак.

Про це поінформували в пресслужбі НАБУ.

Йдеться про бенефіціара групи компаній, “що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України”. На виконання доручення Окружної прокуратури Варшави йому було повідомлено про підозру у наданні ексголові “Укравтодору” неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі.

“Таким чином, загальна кількість учасників злочину сягнула шести осіб”, – уточнили в НАБУ.

Варто відзначити, що 20 липня з’явилася інформація, що НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі та Окружною прокуратурою міста Варшави викрили злочинну групу на чолі з колишнім в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміром Новаком.

П’яти особам було вручено повідомлення про підозру в рамках роботи спільної слідчої групи:

• колишньому голові “Укравтодору” Новаку;

• двом громадянам Польщі;

• іноземному громадянину, представнику однієї з компаній-учасниць тендерів “Укравтодору”;

• колишній радниці Новака, громадянці України.

“НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання колишнім керівником “Укравтодору” неправомірної вигоди. Всі ці випадки пов’язані з ухваленням рішень про використанням коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг. Загальна сума кредитних коштів, які злочинна група використала як привід для отримання неправомірної вигоди від компаній у сфері дорожнього господарства, перевищує 270 млн євро”, – йдеться в повідомленні Бюро.

За даними НАБУ, в одному з епізодів йшлося про сплату 10 % “консультаційних послуг”, що становило понад 180 тис. євро. Ще в одному компанія-переможець тендеру “Укравтодору” повинна була сплатити внесок в спеціально створене спільне підприємство в Польщі, еквівалент якого складав понад 3,5 млн грн.

Ще в одному з випадків мова йшла про викуп іншої спеціально створеної компанії зі статутним капіталом в 15 тис. євро за 300-350 тис. євро. За версією слідства, в обмін на це колишній голова “Укравтодору” обіцяв “не помітити” порушень термінів виконання контрактів однією з компаній-підрядників.

“Особливістю наведених злочинів було те, що вони починались в Україні, а завершувались у Польщі”, – відзначили в НАБУ.

Розслідування зазначених фактів здійснювалося з осені 2019 року.