Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.
Як відомо, 9 березня 2020 року в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття рейсу MH17 Малайзійських авіаліній.
8 червня на суді прозвучали свідчення осіб, які були ймовірними свідками пуску ракети ЗРК “Бук” у бік пасажирського літака.
У справі MH17 судова система здебільшого покладається на записи телефонних розмов терористів. У такий спосіб судова влада визначила, де були залучені особи під час транспортування зброї, запуску ракети та її утилізації.
Раніше свідки у справі повідомили в суді, що літак було збито “людьми Стрєлкова”, себто Гіркіна — “міністра оборони “ДНР”. Саме його роль опинилася в центру уваги суду на засіданні цього четверга.
Обвинувачення вважає, що він зіграв важливу роль в замовленні зброї та транспортуванні “Бука” в день катастрофи.
Підозрюваний Пулатов переконував, що бойовики знали, що їх прослуховують, і розповсюджували тільки дезінформацію. Однак правоохоронці досліджували інформацію, озвучену в розмовах, і зіставляли її з об’єктивними фактами. Зокрема, дослідили ситуацію на фронті 16 липня.
Тоді українські військові завдали ударів по бойовиках, результатом чого стали десятків поранених і вбитих серед терористів. І в записаних розмовах підозрюваний Харченко доповідає про втрати того дня, озвучені ним факти знаходять підтвердження.
Пулатов також заявив, що 17 липня не брав участі в протиповітряної оборони. Але в суді було продемонстровано плівки, що показали зворотне: він організував протиповітряну оборону 16 липня. І, на думку судових органів, і наступного дня.
Наступний важливий момент в цьому процесі настане лише після літа, коли слово буде надано родичам загиблих. Загалом судовий процес, як очікується, триватиме до літа наступного року.
Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.
- Головне розвідувальне управління РФ координувало поширення фейкової інформації щодо катастрофи MH17 на Донбасі влітку 2014 року. Фейки поширювали за допомогою Bonanza Media. Також російські військові та посадовці вважаються причетними до катастрофи.
- Влада Нідерландів подає проти Росії позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через участь держави в катастрофі рейсу MH17, внаслідок якої загинуло 298 осіб.