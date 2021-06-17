Суд у Нідерландах у справі про катастрофу рейсу MH17 у небі над Донбасом, що сталася в липні 2014 року, завершив важливий етап: всі докази у справі представлено.

Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Як відомо, 9 березня 2020 року в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття рейсу MH17 Малайзійських авіаліній.

8 червня на суді прозвучали свідчення осіб, які були ймовірними свідками пуску ракети ЗРК “Бук” у бік пасажирського літака.

У справі MH17 судова система здебільшого покладається на записи телефонних розмов терористів. У такий спосіб судова влада визначила, де були залучені особи під час транспортування зброї, запуску ракети та її утилізації.

Раніше свідки у справі повідомили в суді, що літак було збито “людьми Стрєлкова”, себто Гіркіна — “міністра оборони “ДНР”. Саме його роль опинилася в центру уваги суду на засіданні цього четверга.

Обвинувачення вважає, що він зіграв важливу роль в замовленні зброї та транспортуванні “Бука” в день катастрофи.

Підозрюваний Пулатов переконував, що бойовики знали, що їх прослуховують, і розповсюджували тільки дезінформацію. Однак правоохоронці досліджували інформацію, озвучену в розмовах, і зіставляли її з об’єктивними фактами. Зокрема, дослідили ситуацію на фронті 16 липня.

Тоді українські військові завдали ударів по бойовиках, результатом чого стали десятків поранених і вбитих серед терористів. І в записаних розмовах підозрюваний Харченко доповідає про втрати того дня, озвучені ним факти знаходять підтвердження.

Пулатов також заявив, що 17 липня не брав участі в протиповітряної оборони. Але в суді було продемонстровано плівки, що показали зворотне: він організував протиповітряну оборону 16 липня. І, на думку судових органів, і наступного дня.

Наступний важливий момент в цьому процесі настане лише після літа, коли слово буде надано родичам загиблих. Загалом судовий процес, як очікується, триватиме до літа наступного року.

Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.