Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 років.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У відомстві зазначається, що це – другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів. Розслідування першого, за підозрою шести осіб щодо незаконної переплати понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 років – завершили у вересні 2022 року.

Коло підозрюваних у новому епізоді містить у собі: двох колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); 6 колишніх членів НКРЕКП; 3 чинних членів НКРЕКП; одного чинного та одного колишнього працівника НКРЕКП, а також одного чинного та одного колишнього посадовця групи приватних теплогенеруючих компаній.

За даними НАБУ, шестеро з цих осіб, які, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Дії членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які, не з’ясувавши суті, голосували за затвердження так званої формули “Роттердам+”, кваліфікували за ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.

За версією слідства, у так звану формулу “Роттердам+” заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. Внаслідок чого, як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 років переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта.

У НАБУ зазначають, що слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

“Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності”, – розповіли у відомстві.

Довідка. “Роттердам+” — методика визначення вартості вугілля як палива для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ціни (ОРЦ) електроенергії в Україні. Методика застосовувалася в Україні з 1 травня 2016 по 30 червня 2019 року. “Роттердам+” припинила свою дію з 1 липня 2019 року, коли в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону “Про ринок електроенергії”, який був прийнятий у квітні 2017 року. Цей закон передбачає запровадження конкурентних відносин на енергоринку і відповідає вимогам Третього енергетичного пакета ЄС.