У штаті Огайо (США) 10-річний хлопчик зібрав більше 315 тисяч доларів США на покупку бронежилетів для поліцейських собак.

Про це пише CNN.

Майже два роки тому 10-річний Бреді Снаковскі, дивлячись шоу разом зі своєю сім’єю, виявив, що поліцейським собакам не видаються бронежилети.

“Ми разом дивилися шоу, і я навіть не помітила, що на собаці не було жилета. Я була дуже здивована, що восьмирічна дитина змогла розпізнати, що в цьому є проблема, і що вона змогла знайти рішення, щоб виправити цю проблему. Я дуже пишалася тим, що він це робив”, – зазначила мама Бреді Лія Торнабене.

Це спостереження послужило поштовхом для заснування некомерційної організації Brady’s K9 Fund, що займається збором грошей на поставку куленепробивних жилетів для поліцейських і військових собак. Хлопчик створив сторінку GoFundMe, яка дозволила йому купити перші чотири жилета.

На даний момент Бреді забезпечив жилетами більш 257 собак і зібрав понад 315 тисяч доларів. Він постачав жилети для собак в 23 штати і Канаду, а також для військових собак в Афганістані.