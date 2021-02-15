У Голдсборо (Північна Кароліна, США) 12-річний хлопчик вистрілив у двох зловмисників в масках, які увірвалися в будинок його бабусі вночі в суботу.

Про це повідомляє CNN.

“Зловмисники вимагали гроші у 73-річної Лінди Елліс і вистрілили в неї”, – йдеться в заяві департаменту поліції Голдсборо.

Поліція повідомила, що неповнолітній стріляв в зловмисників в порядку самооборони. Обидва вони зникли з місця злочину. Пізніше поліцейські виявили одного з підозрюваних, 19-річного Халіла Геррінга, на перехресті біля будинку Елліс з явним вогнепальним пораненням.

“За попередніми даними, Халіл Геррінг був одним з двох зловмисників в масках і був підстрелений під час пограбування”, – заявила поліція.

І Елліс, і Геррінг були доставлені в центр охорони здоров’я Уейна UNC в Голдсборо для лікування. Пізніше зловмисник помер від отриманого поранення.

Бабуся підлітка знаходиться в стабільному стані, її життю ніщо не загрожує.

Зазначається, що проти підлітка висувати звинувачення не будуть, аза фактом збройного пограбування ведеться розслідування.