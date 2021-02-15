Про це повідомляє CNN.
“Зловмисники вимагали гроші у 73-річної Лінди Елліс і вистрілили в неї”, – йдеться в заяві департаменту поліції Голдсборо.
Поліція повідомила, що неповнолітній стріляв в зловмисників в порядку самооборони. Обидва вони зникли з місця злочину. Пізніше поліцейські виявили одного з підозрюваних, 19-річного Халіла Геррінга, на перехресті біля будинку Елліс з явним вогнепальним пораненням.
“За попередніми даними, Халіл Геррінг був одним з двох зловмисників в масках і був підстрелений під час пограбування”, – заявила поліція.
І Елліс, і Геррінг були доставлені в центр охорони здоров’я Уейна UNC в Голдсборо для лікування. Пізніше зловмисник помер від отриманого поранення.
Бабуся підлітка знаходиться в стабільному стані, її життю ніщо не загрожує.
Зазначається, що проти підлітка висувати звинувачення не будуть, аза фактом збройного пограбування ведеться розслідування.
- Раніше повідомлялося, що в американському місті Нешвілл під час знімання пранка з пограбуванням був смертельно поранений його автор – 20-річний Тімоті Вілкс.