Про цей інцидент, зокрема, повідомляють американський телеканал NBC News, агентство Associated Press та National Public Radio (NPR).

Інцидент стався днями в місті Бредбері (округ Лос-Анджелес), котре оточене Національним лісом Анхелес (відтак, в населений пункт можуть забрідати ведмеді).

За даними NPR, 17-річна Хейлі Морініко та її мати в понеділок займалися садівництвом на задньому подвір’ї свого будинку.

У цей момент велика ведмедиця з ведмежатами видерлася на стіну, що оточувала будинок і сад. Непроханих гостей гавкотом зустріли собаки, яких ведмедиця спробувала відігнати лапою.

Гавкіт привернув увагу дівчини. Морініко спочатку подумала, що її собаки так реагують на білку чи інших собак.

Однак коли підбігла до місця інциденту, то побачила ведмедицю з ведмежатами.

У коментарі журналістам Морініко розповіла, що не задумуючись кинулась рятувати своїх собак.

На запису з камер відеоспостереження видно, як дівчина підбігла до паркану й зіштовхнула з нього ведмедицю. Після цього вона забрала собак і побігла геть.

“Я біжу подивитися, на що вони гавкають, і це не собака – це ведмідь. Я бачу ведмедицю, вона хапає мою собаку Валентину, і мені потрібно бігти туди. Вона ще дитина. І перше, що я думаю зробити, це зіштовхнути ведмедя. І якось це спрацювало”, – зазначила дівчина в коментарі журналістам.

“Чесно кажучи, єдине, про що я думала, – це захистити моїх собак”, – наголосила вона.

A 17-year-old wasted no time fending off a huge bear, pushing it off a wall, before it could get to dogs—including her mother’s service dog—in her backyard. https://t.co/5rjCTRJ8uH pic.twitter.com/6dJ14fLy2y

— ABC News (@ABC) June 1, 2021