Про це повідомляє видання Idaho Statesman.

Вперше його побачили ще у 2019 році – і вже тоді на шиї тварини висіла автомобільна шина. Протягом всього часу оленя помічали ще кілька разів і навіть намагалися піймати, однак марно.

Нарешті 9 жовтня, після четвертої спроби за останній тиждень, спеціалісти змогли його піймати, провівши цілу спецоперацію.

Фото: Idaho Statesman

Офіцери дикої природи Мердок і Доусон Свонсон поцілили в чотирирічного самця дротиком транквілізатора, і після того, як він заспокоївся, відрізали роги та змогли нарешті зняти з шиї тварини гумовий тягар. На жаль, рогів тварині офіцери залишити не змогли – вони не могли у бортику покришки перерізати сталеві елементи.

У покришці було багато хвої та бруду, її загальна вага перевищувала 35 кілограмів. Попри значну вагу й тривале перебування на тілі оленя, шина не завдала йому сильних ушкоджень. У тварини була невелика рана на шкірі та трохи протерлося хутро.

Цей олень вкотре демонструє нам, як людська цивілізація може ускладнити життя тваринам, що мешкають поряд.