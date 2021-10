Про це повідомляє видання Idaho Statesman.

Вперше його побачили ще у 2019 році – і вже тоді на шиї тварини висіла автомобільна шина. Протягом всього часу оленя помічали ще кілька разів і навіть намагалися піймати, однак марно.

Нарешті 9 жовтня, після четвертої спроби за останній тиждень, спеціалісти змогли його піймати, провівши цілу спецоперацію.

Офіцери дикої природи Мердок і Доусон Свонсон поцілили в чотирирічного самця дротиком транквілізатора, і після того, як він заспокоївся, відрізали роги та змогли нарешті зняти з шиї тварини гумовий тягар. На жаль, рогів тварині офіцери залишити не змогли – вони не могли у бортику покришки перерізати сталеві елементи.

The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday.

Story: https://t.co/WHfkfPuAck

📸's courtesy of Pat Hemstreet pic.twitter.com/OcnceuZrpk

— CPW NE Region (@CPW_NE) October 11, 2021