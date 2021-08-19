Другий за кількістю абонентів американський оператор зв'язку T-Mobile визнав, що понад 40 млн його клієнтів постраждали через витік даних внаслідок кібератаки.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Про злом стало відомо лише після того, як минулими вихідними в Інтернеті з’явилося повідомлення про те, що злочинці намагалися продати в Інтернеті велику базу даних, що містить дані про клієнтів T-Mobile.

Компанія повідомила, що серед постраждалих від атаки на сервери компанії близько 7,8 млн клієнтів, що користуються послугами за фактом оплати, і трохи понад 40 мільйонів колишніх або потенційних клієнтів, які раніше подавали заявки на отримання послуг оператора.

Дані ще приблизно 850 тисяч клієнтів, що користуються послугами оператора по передоплаті, також були розкриті в результаті витоку.

Зазначається, що дані, до яких зламувачі отримали доступ, містили імена, номери страховок і водійських посвідчень, а також дати народження клієнтів.

Однак доступу до номерів телефонів, номерів рахунків, ПІН-кодів, паролів, а також фінансової інформації хакери не отримали.