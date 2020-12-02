У США опублікували звіт, в якому надано докази того, що ще дев'ять католицьких священників піддавали дітей сексуальному насильству з 1950-х по 1990-і роки в католицьких церквах Колорадо.

Звіт опублікував генеральний прокурор штату Філ Вейзер, повідомляє ABC.

Покійний преподобний Чарльз Б. Вудріч, відомий як батько Вуді, й інші вісім осіб не були зазначені в першому звіті, опублікованому в жовтні 2019 року на основі огляду церковних записів в єпархіях Денвер, Колорадо-Спрінгс і Пуебла.

Шість з недавно названих священників вже померли, в той час, як інші були раніше відсторонені від священства або припинили богослужіння. Д на честь батька Вуді назвали денний притулок для бездомних через кілька років після його смерті в 1991 році, але на початку цього року його ім’я було прибрано з назви після звинувачень проти священника.

В останньому звіті розглядали випадки жорстокого поводження з 46 дітьми з боку в цілому 25 священників, 16 з яких були названі в торішньому звіті. Проти них представили обґрунтовані заяви про сексуальне насильство. Всього було встановлено, що 212 дітей стали жертвами насильства з боку 52 єпархіальних священників в період з 1950 по 1999 рік.

Розбиратися у справі почали після того, як у 2018 році велике журі Пенсільванії заявило, що більш ніж 300 священників розбестили щонайменше 1000 дітей протягом 70 років, що поставило під сумнів масштаби жорстокого поводження в інших штатах.

Церква заснувала і профінансувала програму відшкодування збитку для виплати допомоги людям, які зазнали жорстокого поводження з боку священників. Нею керували Кеннет Файнберг і Камілла Біроса, які спостерігали за виплатою компенсації жертвам стрілянини в театрі “Аврора” у 2012 році та терактів 11 вересня.

Згідно з заключним звітом, програма дала змогу виплатити 7,3 мільйона доларів 79 особам.

У спільній заяві архієпископ Денвера Самуель Акіла, єпископ Денвера Хорхе Родрігес, єпископ Колорадо-Спрінгс Майкл Шерідан і єпископ Пуебло Стівен Берг висловили надію, що перевірка Троєра і процес відшкодування збитку забезпечили справедливість і зцілення тих, хто вижив.

“Ми як і раніше вбиті болем, який вони пережили, ми знову приносимо свої найглибші вибачення за минулі невдачі церкви й обіцяємо, що завжди будемо молитися про продовження лікування для них і їхніх сімей”, – йдеться в заяві.

Церква погодилася внести зміни, рекомендовані Троєром, зокрема надати координаторів допомоги жертвам і закликати людей повідомляти про жорстоке поводження безпосередньо в правоохоронні органи. За словами генпрокурора Вейзера, репутація церкви буде поставлена ​​під загрозу, якщо вона не виконає своїх зобов’язань.