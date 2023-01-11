Про це повідомило BBC.

За словами мати дівчинки Алісії Семпсон у Facebook, обидві її доньки хотіли піти на полювання на зуби акул. Для цього вони взяли ізольовані гумові чоботи, вдягли їх та поїхали шукати знахідки одразу після різдвяного сніданку на пляж.

Фото: Alicia Bruce Sampson

Дев’ятирічна дівчинка побачила зуб у воді. Вона знайшла його на глибині води близько по коліна.

“Подивіться на розмір зуба, який щойно знайшла Моллі! Він був у воді, тому завдяки гумовим чоботам вона отримала найкращу частину свого подарунка на Різдво!!” – написала жінка.

У довжину зуб сягає 13 см.

Фото: Alicia Bruce Sampson

Видання додало, що чоловік Алісії Семпсон шукав скам’янілості в цьому районі з дитинства. Захоплення перейшло його донькам. До цього дівчинка знаходила понад 400 набагато менших зубів, але клик такого розміру трапився вперше.

Фото: Alicia Bruce Sampson

Куратор Морського музею Калверта назвав це знахідкою, яка трапляється раз у житті. У перекладі з давньогрецької мегалодон означає “великий зуб”. Цей вид акул, який сягав 20 метрів і був одним з найбільших у світі, мешкав у морях по всьому світу. Вони вимерли близько 3,5 мільйонів років тому.

Фото: BBC