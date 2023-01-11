У США на Калверт-Біч у штаті Меріленд дев'ятирічна Моллі Семпсон знайшла величезний зуб акули. Він належав представнику вимерлого виду акул Otodus megalodon.

Про це повідомило BBC.

За словами мати дівчинки Алісії Семпсон у Facebook, обидві її доньки хотіли піти на полювання на зуби акул. Для цього вони взяли ізольовані гумові чоботи, вдягли їх та поїхали шукати знахідки одразу після різдвяного сніданку на пляж.

Дев’ятирічна дівчинка побачила зуб у воді. Вона знайшла його на глибині води близько по коліна.

“Подивіться на розмір зуба, який щойно знайшла Моллі! Він був у воді, тому завдяки гумовим чоботам вона отримала найкращу частину свого подарунка на Різдво!!” – написала жінка.

У довжину зуб сягає 13 см.

Видання додало, що чоловік Алісії Семпсон шукав скам’янілості в цьому районі з дитинства. Захоплення перейшло його донькам. До цього дівчинка знаходила понад 400 набагато менших зубів, але клик такого розміру трапився вперше.

Куратор Морського музею Калверта назвав це знахідкою, яка трапляється раз у житті. У перекладі з давньогрецької мегалодон означає “великий зуб”. Цей вид акул, який сягав 20 метрів і був одним з найбільших у світі, мешкав у морях по всьому світу. Вони вимерли близько 3,5 мільйонів років тому.