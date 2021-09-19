53-річний американський адвокат Алекс Мердо зі штату Південна Кароліна замовив кілеру власне вбивство. Він хотів, щоб його старший син отримав страхову виплату розміром у 10 млн доларів.

Про це повідомляє американський канал NBC.

Зазначається, що Мердо найняв кілера – 61-річного Кертіса Едварда Сміта, інтереси якого напередодні захищав у суді. Адвокат домовився з ним про власне вбивство.

Кілер в обумовлений час здійснив замах на вбивство, однак поранення виявилося не смертельним. Мердо вижив. Тепер він постане перед судом.

Адвокат Мердо повідомив, його клієнт боровся з опіоїдною залежністю і депресією, які виникли в результаті смерті його дружини й сина. Їх знайшли мертвими цього літа. Слідчі класифікували це як подвійне вбивство, але все ще не знайшли підозрюваних.

Алекс Мердо перебував у затяжній депресії й вирішив звести рахунки з життям. Чоловік розумів, що в разі самогубства його старшого сина позбавлять страхової виплати через смерть батька. Тому він вирішив скористатися послугами кілера.

Поліція повідомила, що Мердо сам зателефонував 911, і розповів, що отримав поранення голови в результаті пострілу, коли міняв спущене колесо автомобіля.

Згодом адвокат зізнався, що хотів забезпечити сина матеріально після своєї смерті, але план не вдалося реалізувати.

За даними каналу, батько, дід і прадід Мердо були прокурорами 14-го округу Південної Кароліни загалом впродовж 80 років.

На момент загибелі молодший син Мердо був підозрюваним у справі про катастрофу човна, що сталася у 2019 році. За версією слідства, він перебував у стані алкогольного сп’яніння й спровокував аварію, в результаті якої загинула 19-річна Меллорі Біч. Хлопець вийшов під заставу в розмірі 50 тисяч доларів.

Алексу Мердо пред’явили звинувачення, а його кілера заарештували.

Водночас на цьому історія не завершилася. Поліціянти Південної Кароліни відкрили кримінальне провадження за фактом смерті Глорії Саттерфілд, яка близько 25 років працювала економкою Мердо. Жінка померла у 2018 році у віці 57 років від травм, отриманих в результаті падіння в будинку Мердо.

Сини жінки подали позов проти Алекса Мердо, звинувативши його в несплаті компенсації в розмірі 475 тисяч доларів, яку він обіцяв їм після смерті матері.