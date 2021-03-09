У США агенти Федерального бюро розслідувань три роки тому могли знайти схованку з золотом часів Громадянської війни. Скарб міститься в лісі штату Пенсільванія.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News, посилаючись на електронні листи спецагентів і документи по цій справі.

13 березня 2018 року мисливці за скарбами привели ФБР в Дентс-Ран, місцевість в Пенсільванії неподалік від Піттсбурга. Згідно з легендою, по шляху до Монетного двору США у Філадельфії, в цій місцевості в 1863 році загубили або вкрали велику партію золота.

Суд прийняв рішення дозволити розкопки в цій місцевості. Агенти ФБР брали в цьому участь. Вони заявляли лише про те, що сприяють у проведенні розкопок, бо можуть бути знайдені предмети, які є “об’єктами культурної спадщини”. Але, у 2018-му, вони говорили про те, що розкопки були безрезультатними.

Однак шукачі скарбів, батько і син, які привели федералів в цю місцевість, продовжують стверджувати, що представники ФБР щось знайшли. Їх адвокат Білл Клак подав до суду і запросив доступ до урядових електронних листів про проведені розкопки. Електронні документи, які суд надав Клак, свідчать про те, що представники ФБР знайшли щось дійсно варте уваги, але намагалися приховати.

13 березня представники ФБР просили місцеву владу надати їм документ, згідно з яким знайдене золото, якщо таке буде, належатиме федеральному уряду. Далі обговорення тривало телефоном.

У компанії Finders Keepers, що займається пошуками скарбів, розповіли, що витратили роки на пошуки цього золота. Вони зазначили, що у 2018-му році їх детектор виявив шматок металу, який, як вони підозрювали, був золотом.

Через кілька тижнів ФБР найняло геофізичну консалтингову фірму Enviroscan для обстеження місцевості. За словами Уоррена Гетлера, який тісно співпрацював з Paradas і ФБР, гравіметр Enviroscan також показав велику металеву масу зі щільністю золота.

Тоді один з агентів ФБР припустив, що це може бути те саме золото часів Громадянської війни. Ймовірно, це 7 – 9 тонн золота. Це сотні мільйонів доларів, які захоче отримати до своєї казни влада Пенсильванії та федеральна влада.

Але в ФБР стверджують, що під час розкопок їх агенти не знайшли нічого путнього. Влада Пенсильванії відмовляється коментувати це питання.

Офіційно, про розкопки є 2400 сторінок документів і відеофайли. Адвокат золотошукачів намагається отримати все в повному обсязі.