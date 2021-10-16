Протягом 2021 року в США різко збільшилася кількість випадків, коли американці азійського походження вимушені звернутися по психіатричну допомогу через злочини на ґрунті расової ненависті.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Азійці старшого покоління воліють пережити депресивний стан самостійно, аніж звертатися по допомогу до спеціаліста. На їх думку, консультація психіатра – “ознака слабкості” чи “недостойний вчинок”. Однак випадків, коли в американців азійського походження зростає рівень тривожності, з’являються психічні розлади чи депресія – все більше.

Як правило, азійців звинувачують у тому, що на їх “батьківщині” (маючи на увазі Китай) з’явився коронавірус, що призвело до пандемії. Постійні звинувачення, критика та конфлікти в соціумі призвели до того, що американці азійського походження перестали соромитися та звертаються по допомогу до психотерапевтів, психіатрів та професорів психології.

“Ці люди в якийсь момент просто застрягли у своїх будинках з власними думками й проблемами, вони не могли знайти вихід”, – розповіла психотерапевт з Каліфорнії Лія Хьюнь.

Згідно з даними Азійсько-американської психологічної асоціації, понад 40% американців азійського походження були стурбовані чи розчаровані під час пандемії. До появи коронавірусу у світі таких було менш як 10%. Аналогічні дані презентував Фонд родини Кайзера (Kaiser Family Foundation). При цьому, реальні показники можуть бути вищі/

За даними дослідження Каліфорнійського державного університету в Сан-Бернардо, кількість злочинів на ґрунті ненависті стосовно азійців у великих містах в першому кварталі 2021 року зросла на 164% (у порівнянні з аналогічним періодом у 2020 році).

Через 1,5 роки з початку пандемії кількість таких випадків не зменшилась. Протягом останніх місяців азійці в США розповідали про те, що бояться через можливу фізичну розправу чи напад на них через расову ненависть (дані Фонду Роберта Вуда Джонсона та Гарвардської школи громадської охорони здоров’я TH Chan).

“Ненависть до азійців страшніша глобальної пандемії… Але я не можу змінити цього”, – сказала ведуча подкасту “Немодельна меншість”.

Одним із “засновників” расової ненависті до азійців був 45-й президент США Дональд Трамп. Саме він поширював фейкову інформацію про те, що американці азійського походження “відповідальні за пандемію”.

У великих компаніях організовували спеціальні тренінги та семінари, аби розповісти про злочини на ґрунті ненависті американцям азійського походження та пояснити, що вони отримають, якщо звертатимуться по допомогу до спеціалістів.

Психотерапевт Сацукі Іна розповіла, що до неї якось прийшла пара літніх американців японського походження, оскільки злочини на ґрунті ненависті викликали у них спогади про те, як уряд США закривав їх в таборах для тих, кого привезли з Японії під час Другої світової війни.

Злочини на ґрунті ненависті почали частішати в Америці з 2014 року. У 2020 році в ФБР було зареєстровано понад 7 700 кримінальних інцидентів – найбільше з 2008 року, коли було зафіксовано 7 783 інциденти. Але оскільки правоохоронні групи не зобов’язані надавати дані про злочини на ґрунті ненависті в ФБР, цифри в річному звіті, ймовірно, занижені.

У 2020 році різко зросла кількість зареєстрованих злочинів проти американців азійського походження та чорношкірих американців. Це сталося після того, як у США було зареєстровано спалах COVID-19. Всього за рік було зареєстровано 274 злочини проти осіб азійського походження.

Захисники пов’язують зростання таких атак з риторикою, яка звинувачує азійців у поширенні коронавірусу.