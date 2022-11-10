10 листопада радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати оголошують про ще один пакет військової допомоги для України на $400 млн, оскільки країна захищається від повномасштабного вторгнення росіян.

Про це Джейк Салліван повідомив під час брифінгу.

Він наголосив, що допомога містить “важливі внески” в протиповітряну оборону.

Новий пакет включатиме додаткові засоби ППО, такі як ракети для систем ППО HAWK, а також для систем ППО Avenger, оснащені ракетами Stinger.

“Сьогодні Сполучені Штати оголосять про черговий пакет допомоги Україні в галузі безпеки, включаючи важливий внесок у систему протиповітряної оборони”, — зазначив Салліван журналістам у Білому домі.

За його словами, це обладнання доповнить інші внески протиповітряної оборони, оголошені союзниками та партнерами.

Радник наголосив, що посилена протиповітряна оборона буде критично важливою для України, оскільки РФ продовжує використовувати крилаті ракети та безпілотники іранського виробництва для нападу на критично важливу цивільну інфраструктуру.

Своєю чергою, нардеп Олексій Гончаренко зауважив у Telegram деталі нової партії озброєння:

ракети для систем ППО HAWK;

4 зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

21 000 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 000 120-мм мінометних мін;

100 високомобільних машин (HMMWV);

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптика та понад 20 000 000 набоїв до неї;

підривна техніка та засоби захисту від холоду.

Включно з новим пакетом допомоги, США виділили Україні зброю та інше обладнання на суму понад $18,6 млрд після повномасштабного нападу РФ.

Раніше Україна наполягала на тому, щоб Сполучені Штати відправили зенітно-ракетний комплекс Avenger, який використовує армія США, саме для боротьби з напливом іранських безпілотників Shahed-136,

Довідка. ЗРК Avenger – американський самохідний зенітно-ракетний комплекс з кулеметом, який має позначення AN/TWQ-1 і забезпечує мобільну протиповітряну оборону малої дальності для наземних підрозділів від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах.

Спочатку був розроблений для Збройних сил Сполучених Штатів і використовується армією США. Система Avenger також використовувалася Корпусом морської піхоти США.

Озброєння: 4/8 готових до стрільби ракет FIM-92 Stinger, прицільна дальність 200 — 4500 м; 1 кулемет M3P, виготовлений FN Herstal варіант Browning AN/M3, розроблений для використання в авіації під час Другої світової війни. Це кулемет калібру 12,7 мм (.50) з електронним спусковим гачком, який дозволяє стріляти як з пульта дистанційного керування (RCU), розташованого в кабіні водія, так і з пульта, розташованого в вежі Avenger. Він має швидкість стрільби від 950 до 1200 пострілів за хвилину. Завантажується одна коробка по 200—250 патронів за раз.