російсько-українська війна

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У США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

16 березня Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив про підготовку нового пакета військової допомоги Україні. Про нього оголосять вже "найближчим часом".

П’ятниця, 17 березня 2023, 01:09
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Про це повідомляє “Укрінформ”.

Представник адміністрації Байдена зазначив, що вже найближчим часом усі побачать “ще одне оголошення про надання безпекової допомоги від Сполучених Штатів”.

Кірбі акцентував, що підтримка України з боку США “не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми ми погодилися надати”.

Водночас додав, що Сполучені Штати зберігатимуть рішучість допомагати Україні й надалі, скільки буде потрібно.

Нещодавно зявилась інформація ЗМІ, що Сполучені Штати поспішають підготувати Україну до весняного контрнаступу. За інформацією джерел, у США розглядають два основні сценарії наступу для ЗСУ.

Своєю чергою, 15 березня, після зустрічі у форматі “Рамштайн”, міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Росія “вичерпує можливості” у війні проти України.

16 березня низка країн оголосила про посилення військової допомоги Україні. Так, ФРН передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем MARS II.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про новий пакет військової допомоги Україні.

Окрім цього, 16 березня естонські урядовці підтримали пропозицію міністра оборони Ганно Певкур надати Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.

15 березня у вступному слові під час десятого засідання Контактної групи у форматі “Рамштайн” Ллойд Остін заявив, що коаліція країн, які споряджають Україні Leopard, продовжує зростати. І дев’ять країн зараз зобов’язалися надати понад 150 танків.

Теги: військова допомога, допомога Україні, нове озброєння, озброєння України, США, Кирби, союзники

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