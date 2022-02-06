Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство ВВС.
Джессіка дізналася, що її батько не є біологічним цілком випадково: результат ДНК-тесту не показав, що у неї є італійське або сицилійське коріння, яке є в її батька. Натомість у жінки виявили валлійське, ірландське та німецьке коріння. Подальші тестування підтвердили підозри: ймовірність того, що вона біологічно пов’язана зі своїм батьком, дорівнює 0%.
Батько й матір Джессіки пройшли через один з видів запліднення – внутрішньоматкову інсемінацію у 1991 році в клініці Summa Health System. Процедура передбачає введення сперми чоловіка безпосередньо в матку жінки – такий метод збільшує ймовірність успішного зачаття. У клініці, як виявилося, жінці ввели сперму незнайомця замість біоматеріалу її чоловіка.
Ніхто про це не здогадувався протягом 30 років. Зараз подружжя подало до суду проти клініки, яка проводила процедуру запліднення. Донора сперми, який виявився батьком Джессіки, уже знайшли. На той час він проходив лікування безпліддя, і виявився радим факту, що він все-таки став батьком.
- Нагадаємо, у США дві сімейні пари змушені були обмінятися дітьми через помилку, зроблену лікарями під час проведення екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Вони самі розшукали своїх біологічних дітей.
- Також відомо, що уряд Франції готовий ухвалити закон, який дозволяє самотнім жінкам та лесбійським парам вдаватися до екстракорпорального запліднення (ЕКО), що раніше було дозволено лише гетеросексуальним парам.