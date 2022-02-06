Те, що батько не є рідним, виявили після того, як подружжя Гарві подарували своїй дочці на Різдво домашній ДНК-тест від популярного генеалогічного сервісу AncestryDNA.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство ВВС.

Джессіка дізналася, що її батько не є біологічним цілком випадково: результат ДНК-тесту не показав, що у неї є італійське або сицилійське коріння, яке є в її батька. Натомість у жінки виявили валлійське, ірландське та німецьке коріння. Подальші тестування підтвердили підозри: ймовірність того, що вона біологічно пов’язана зі своїм батьком, дорівнює 0%.

Батько й матір Джессіки пройшли через один з видів запліднення – внутрішньоматкову інсемінацію у 1991 році в клініці Summa Health System. Процедура передбачає введення сперми чоловіка безпосередньо в матку жінки – такий метод збільшує ймовірність успішного зачаття. У клініці, як виявилося, жінці ввели сперму незнайомця замість біоматеріалу її чоловіка.

Ніхто про це не здогадувався протягом 30 років. Зараз подружжя подало до суду проти клініки, яка проводила процедуру запліднення. Донора сперми, який виявився батьком Джессіки, уже знайшли. На той час він проходив лікування безпліддя, і виявився радим факту, що він все-таки став батьком.