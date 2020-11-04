У середу, 4 листопада, у Вашингтоні (США) біля Білого дому скоїли напад з ножем. У результаті інциденту постраждали четверо осіб.

Про це повідомляє видання NBC.

Відомо, що нападників було троє. Вони ініціювали суперечку на політичну тему. У якийсь момент зловмисники дістали ножі, після чого поранили жінку і трьох чоловіків.

Постраждалі перебувають у лікарні, їх стан оцінюють як стабільний. Вони визнали, що є членами ультраправої організації, яка підтримує Дональда Трампа. Підозрювані є учасниками руху “Black Lives Matter” за права темношкірих громадян.

У поліції розповіли, що розшукують жінку та двох чоловіків. Напад скоїли у прямому ефірі в одній із соцмереж.