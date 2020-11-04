Про це повідомляє видання NBC.
Відомо, що нападників було троє. Вони ініціювали суперечку на політичну тему. У якийсь момент зловмисники дістали ножі, після чого поранили жінку і трьох чоловіків.
Постраждалі перебувають у лікарні, їх стан оцінюють як стабільний. Вони визнали, що є членами ультраправої організації, яка підтримує Дональда Трампа. Підозрювані є учасниками руху “Black Lives Matter” за права темношкірих громадян.
У поліції розповіли, що розшукують жінку та двох чоловіків. Напад скоїли у прямому ефірі в одній із соцмереж.
- У США продовжується підрахунок голосів. Епідемія і безпрецедентний рівень голосування поштою означають, що є підстави очікувати, що одні штати будуть дуже, дуже повільно підраховувати свої голоси, в той час, як інші – значно швидше.
- #Букви слідкують за виборами президента у США. Детальніше про це можна прочитати тут.