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У США блогера затримали за те, що він їхав на задньому сидінні в безпілотній Tesla, але він повторив витівку

Відомого у США блогера Парам Шарма затримали за те, що він їхав на задньому сидінні в безпілотній Tesla. Але чоловік не згоден з цим, тому повторив витівку, як тільки опинився на свободі.

Субота, 15 травня 2021, 18:10

Про це повідомляє видання Business Insider.

Зазначається, що у квітні поліція Сан-Франциско затримала чоловіка за те, що він їхав на автопілоті на задньому сидінні своєї Tesla. Однак у штаті Каліфорнія діє закон, який забороняє відсутність водія за кермом під час руху в автомобілях із функціями автопілота.

Автомобіль конфіскували, а чоловіка відпустили через кілька днів.

Водночас 12 травня блогер повторив свою витівку. У цей день чоловік запланував зустріч із місцевим журналістом. Він приїхав до офісу телеканалу на задньому сидінні своєї нової Tesla. Того ж дня його знову затримали.

Блогер прокоментував свою витівку тим, що “дуже багатий”, отже може купувати собі нову Tesla після того, як її знову конфіскують.

“Я можу витратити багато грошей на Tesla. Якщо ви заберете мою Tesla, я піду й куплю іншу. Ось як це працює”, – похизувався хлопець. 

Він додав, що безпечніше почувається на пасажирському сидінні, ніж на водійському.

За словами блогера, цього разу він вирішив придбати Tesla з удосконаленим пакетом допомоги водію Full Self-Driving. Покупка обійшлася чоловіку всього у 10 тисяч доларів. Автомобіль може сам змінювати смугу руху, з’їжджати з шосе і розпізнавати дорожні знаки та світлофори. Але у компанії попереджують, що система має недоліки, тому все одно водій має контролювати процес руху.

  • Засновник Tesla Ілон Маск запропонував користувачам в Інтернеті проголосувати, чи повинна його компанія з виробництва авто приймати платежі в Dogecoin.
  • Однак 13 травня Tesla заявила, що більше не буде продавати автомобілі за біткойни через побоювання з приводу зміни клімату.
Теги: Tesla, відео, автопилот, блогер

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