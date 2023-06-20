Члени Республіканської партії з Комітету з асигнувань Палати представників США наполягають на скороченні витрат Пентагону на виробництво ракет для України на 2,5 мільярда доларів.

Джерело: Politico з посиланням на проєкт звіту комітету.

Як пояснили у виданні, таким чином республіканці ставлять під сумнів мету Пентагону щодо збільшення виробництва ракет, оскільки він прагне озброїти Україну, готуючись до потенційного конфлікту з Китаєм.

“Перенесення фінансування на інші рахунки впливовим комітетом з видатків є справжнім ударом по основній опорі оборонних планів президента Джо Байдена, викладених в його останній пропозиції щодо бюджету”, – йдеться в документі.

Наголошено, що комітет відмовив у дозволі на багаторічні закупівлі стандартних ракет виробництва Raytheon Technologies і вдосконалених ракет класу “повітря-повітря” середньої дальності.

За даними звіту, комітет “особливо стурбований тим, що Міністерство оборони не здатне реалістично оцінити витрати і продовжує ці багаторічні запити на закупівлі без чіткого розуміння питомої вартості кожної програми і виробничих потужностей”.

Водночас комітет погодив багаторічні закупівлі морських ударних ракет, керованих реактивних систем залпового вогню, вдосконаленого сегмента ракет Patriot Advanced Capability-3, протикорабельних ракет великої дальності і протикорабельних ракет класу “повітря-поверхня”.

Зекономлені 2,5 мільярда доларів республіканці пропонують спрямувати на військову підготовку і технічне обслуговування, а також на розробки із впровадження нових військових технологій та озброєнь.