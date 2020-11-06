У США на вулиці Нью-Йорка на акції протесту вийшли рухи"Black lives matter" і ЛГБТ-спільноти, які виступають за чесні вибори президента країни.

Відео опублікувало агентство Reuters.

На акції протесту вийшли кілька сотень осіб. З натовпу чути образи на адресу поліцейських і кандидата на пост президента США Дональда Трампа.

Протестувальники також вимагають зупинити свавілля серед поліцейських. Співробітники правоохоронних органів США почали затримувати демонстрантів, які порушують громадський порядок і блокують проїжджу частину.