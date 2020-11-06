Відео опублікувало агентство Reuters.
На акції протесту вийшли кілька сотень осіб. З натовпу чути образи на адресу поліцейських і кандидата на пост президента США Дональда Трампа.
Протестувальники також вимагають зупинити свавілля серед поліцейських. Співробітники правоохоронних органів США почали затримувати демонстрантів, які порушують громадський порядок і блокують проїжджу частину.
- Раніше у штабі Дональда Трампа висловили претензії до підрахунку голосів в таких штатах, як Джорджія, Пенсильванія, Вісконсин та Мічиган.
- Дональд Трамп заявив у Twitter, що значно випереджає супротивника Джо Байдена у Пенсильванії, Джорджії та Північній Кароліні. Його дописи отримали позначки, як “суперечливі”.
- #Букви стежать за перебігом подій на президентських перегонах у США.