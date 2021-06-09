79-річна черниця Мері Маргарет Кройпер з Лос-Анджелеса визнала себе винною в крадіжці понад 800 тис. доларів для оплати азартних ігор.

Про це повідомляє газета Los Angeles Times.

Кройпер була директоркою католицької школи Святого Джеймса і відповідала за шкільний фонд поки не вийшла на пенсію у 2018 році.

Архієпископія Лос-Анджелеса заявила, що зв’язалася з владою у 2018 році, коли фінансові огляди показали, що значна сума шкільних коштів була незаконно привласнена Кройпер для особистого використання.

У листопаді того ж року пастор католицької церкви Св. Джеймса в Редондо-Біч попередив батьків школярів про те, що Кройпер, яка тоді недавно вийшла на пенсію, і сестра Лана Чанг, колишня вчителька, нібито незаконно привласнили шкільні кошти для особистого користування.

У наступні тижні батьки розповіли, що обидві черниці відкрито розповідали про поїздки в Лас-Вегас і на озеро Тахо.

Згідно з судовими документами, Кройпер використовувала гроші для оплати витрат на азартні ігри та витрат за кредитною карткою. У вівторок, 8 червня, їй було висунуто звинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів і у відмиванні грошей.

У заяві адвоката Кройпер – Марка Бірна йдеться, що вона “дуже шкодує про те, що сталося”, і наголошується, що вона стала черницею в 18 років і присвятила своє життя допомозі іншим.

“На жаль, пізніше у своєму житті вона страждала психічним захворюванням, яке затьмарило її розум і змусило її зробити те, що в іншому разі вона не зробила б”, – додав він.

За даними прокуратури, обвинувачення проти Кройпер передбачають максимальне покарання у вигляді 40 років позбавлення волі у федеральній в’язниці.