Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Поліція отримала повідомлення, що на берег одного з пляжів Флеглера вимило хитромудрий плавзасіб із чоловіком всередині.

Реза Балучі пізніше повідомив поліції, що стикнувся із “труднощами, через які довелося повернувся на берег”, і, що він “у безпеці і не отримав травм”.

Тоді на допомогу Балучі прийшла берегова охорона США (USCG), щоб “переконатися, що судно відповідає вимогам USCG з безпеки”, та й з самим чоловіком теж все у порядку.

FLAGLER COUNTY SHERIFF’S OFFICE

Місцевій радіостанції Fox 35 News Балучі повідомив: “Моя мета – зібрати кошти не тільки для бездомних, а й для берегової охорони, поліції, пожежних. Вони працюють на благо громадян, вони працюють заради безпеки інших людей і допомоги іншим”.

Місцеве видання The Sun-Sentinel написало, що чоловік після старту виявив пропажу частини навігаційного і страхувального обладнання.

Балучі сподівається відновити свою подорож, як тільки покращиться погода.