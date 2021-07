Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Поліція отримала повідомлення, що на берег одного з пляжів Флеглера вимило хитромудрий плавзасіб із чоловіком всередині.

Реза Балучі пізніше повідомив поліції, що стикнувся із “труднощами, через які довелося повернувся на берег”, і, що він “у безпеці і не отримав травм”.

Тоді на допомогу Балучі прийшла берегова охорона США (USCG), щоб “переконатися, що судно відповідає вимогам USCG з безпеки”, та й з самим чоловіком теж все у порядку.

This morning, the #FCSO responded to a call about a vessel washing ashore in the Hammock area.

Thank you to the concerned citizens who reported this. We are happy to announce that the occupant of the vessel is safe with no injuries! #SeeSomethingSaySomething pic.twitter.com/zlenQd1tX7

— FlaglerSheriff (@FlaglerSheriff) July 24, 2021