Девід Дювалль з Північної Кароліни подав до суду й виграв справу. Він - білий чоловік, якого звільнили, аби урізноманітнити персонал клініки двома жінками з білим та чорним кольором шкіри.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Дювалль працював старшим віцепрезидентом з маркетингу та комунікацій в комерційній організації в системі охорони здоров’я Novant Health Inc. У Novant Health Inc. – 15 медичних центрів та понад 1,8 тис. лікарів.

Він почав працювати в серпні 2013 року. 30 липня 2018 року його звільнили “без попереднього попередження”. У системі Novant будь-хто з керівників, кого збираються звільнити, має дізнатися про це за 30 днів. Якщо цього не сталося – має право подати скаргу. У випадку з Дюваллем, його звільнили без попередження.

Замість нього в офісі почали працювати дві “кольорові” жінки. На думку позивача, його звільнили, аби “підвищити рівень гендерного та расового різноманіття серед керівництва Novant”. Адвокат позивача Люк Ларджесс зауважив, що це – дискримінація за статевою та расовою ознакою.

Присяжні у цій справі вважають, що Дювалль довів, що “його раса (європеоїдна) та/чи його стать (чоловіча) були основним фактором у рішенні Novant Health щодо звільнення”. При цьому, на думку присяжних, у Novant Health не змогли довести, що дискримінація тут ні до чого і справа тільки в якихось професійних якостях Дювалля.

У протоколі суду сказано, що Дюваллю мають виплатити компенсацію 10 мільйонів доларів.

Менеджер з роботи зі ЗМІ в Novant Health Меган Ріверс пояснила, що вони не згодні з таким рішенням суду та використовуватимуть всі варіанти, аби оскаржити рішення суду, та подаватимуть апеляцію.