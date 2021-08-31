В американському штаті Теннесі чоловік під час переслідування поліцейськими відрізав собі пеніс і викинув його у вікно.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Погоня почалася, коли правоохоронці виявили авто 39-річного Тайсона Гілберта припаркованим на шосе 70 недалеко від міста Дауеллтаун.

Він, побачивши поліцейських, відразу почав тікати. У якийсь момент під час погоні він звернув на бічну дорогу і відкрив дверцята машини, даючи офіцерам можливість побачити його дивний стан: він був голим і в крові.

“Він весь час був в дорозі. Він звернув на Олд Ліберті Роуд і зупинився. Після чого відкрив двері. Він був голий і весь в крові. Потім він зачинив двері і продовжив рух”, – розповів офіцер дорожнього патруля Теннессі Боббі Джонсон.

Після цього копи вирішили застосувати шипи, щоб вивести з ладу його передні колеса, і нарешті затримати чоловіка.

Гілберт сказав, що він відрізав свій пеніс, тому що йому сказали зробити це голоси, що доносилися з радіо. Він пояснив, що голоси говорили йому, що це необхідно для порятунку світу.