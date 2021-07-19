У суботу в торговому центрі американського міста Дорал, штат Флорида, чоловік оббризкав людей репелентом від ведмедів.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Чоловік вкрав свічки з магазину Bath and Body Works, що в Miami International Mall. Він увійшов до магазину, наповнив сумку свічками, далі дістав спрей і став бризкати на відвідувачів і персонал.

Повідомляється, що постраждали щонайменше 30 осіб, 15 – були співробітниками Bath and Body Works. Одну людину госпіталізували.

Поліція зазначила серйозність нападу, так як кожен потерпілий процесуально може вважатися жертвою побиття при обставинах, які обтяжують.