Про це повідомляє телеканал CNN.
Чоловік вкрав свічки з магазину Bath and Body Works, що в Miami International Mall. Він увійшов до магазину, наповнив сумку свічками, далі дістав спрей і став бризкати на відвідувачів і персонал.
Повідомляється, що постраждали щонайменше 30 осіб, 15 – були співробітниками Bath and Body Works. Одну людину госпіталізували.
Поліція зазначила серйозність нападу, так як кожен потерпілий процесуально може вважатися жертвою побиття при обставинах, які обтяжують.
- Раніше повідомлялося, що в Вюрцбурзі (північний захід Баварії, Німеччина) чоловік накинувся на перехожих з ножем. Є загиблі та поранені.