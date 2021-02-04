Covid-19 Україна

оновлено 04.02.2021 о 20:02

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У США чоловік викрав автомобіль з вакцинами проти COVID-19

У штаті Флорида (США) невідомий чоловік викрав автомобіль, у якому перевозили вакцини проти коронавірусу.

Четвер, 4 лютого 2021, 20:15

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Зазначається, що інцидент трапився у середу, 3 лютого, близько 16:00 за місцевим часом. Невідомий чоловік викрав автомобіль з паркінгу Strawberry Festival Grounds у місті Плант-Сіті. 

У поліції повідомили, що зловмиснику близько 20 років. Він викрав сірий Hyundai Accent 2018 року із номерним знаком NPJJ58. Всередині автомобілю знаходиться вакцина проти коронавірусу. Кількість доз не розголошується.

Нагадаємо, що фармацевт з Вісконсину (США), колишній співробітник медичного центру Aurora Medical Center Стівен Бранденбург визнав свою провину в умисному псуванні близько 500 доз вакцини Moderna проти COVID-19. Тепер йому загрожує до 10 років в’язниці.

  • Раніше повідомлялося, що у Бостоні прибиральник випадково знищив майже дві тисяч доз вакцини проти коронавірусу компанії Moderna.
Теги: автомобіль, вакцина проти коронавірусу, США

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