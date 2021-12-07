Про це повідомляє американське видання The New York Post.

Збитки від такої “боротьби” з плазунами становлять приблизно 1 мільйон доларів.

Власник будинку використовував дим для боротьби з нашестям змій. Вважається, що джерело тепла було занадто близько до горючої речовини, що спричинило пожежу в області стін і стелі.

Пожежа почалася у підвалі, і чоловік не встиг вчасно зреагувати на полум’я. Попри те, що пожежники оперативно виїхали на дзвінок та приступили до тушіння вогню, від житла лишилися лише стіни – і ті не всюди вціліли. Світлини опублікував Піт Прінгер, офіцер пожежно-рятувальної служби округу Монтгомері.