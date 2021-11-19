У США чоловік звинувачувався у зґвалтуванні та сексуальному насильстві над чотирма дівчатками-підлітками. Але суддя виніс вирок, не пов'язаний з позбавленням волі.

Про це повідомило американське видання The Washington Post.

Крістофер Белтер із Нью-Йорка, який визнав себе винуватим у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо чотирьох дівчаток-підлітків під час вечірок у будинку своїх батьків, не зазнає тюремного ув’язнення. Це сталося після того, як суддя засудив його до восьми років умовного терміну.

Суддя окружного суду Ніагари Метью Мерфі сказав, що він “обурився” справою 20-річного Белтера, якого звинуватили у скоєнні злочинів, коли йому було 16 чи 17 років.

Белтер визнав себе винним у 2019 році за звинуваченнями у скоєнні кримінальних злочинів, які охоплювали зґвалтування третього ступеня та спробу сексуального насильства першого ступеня, а також у сексуальному насильстві другого ступеня.

Хоча йому загрожувало максимальне покарання у вигляді восьми років ув’язнення, суддя дійшов висновку, що час за ґратами для чоловіка був би недоречним. Рішення шокувало зал суду.

“Мені здається, що пропозиція, пов’язана з позбавленням волі або частковим позбавленням волі, є недоречною, тому я збираюся засудити вас до випробувального терміну”, – сказав суддя під час засідання.

Стівен Коен, адвокат однієї з жертв, засудив вирок судді, сказавши, що “тут нема правосуддя”.

Жертви сексуального насильства розчаровані вироком.

Перебіг справи

Злочини скоєні в період з лютого 2017 року до серпня 2018 року у будинку батьків Белтера в заможному районі Льюїстона (штат Нью-Йорк, США), за кілька миль від Ніагарського водоспаду. За словами судді, за цей час три 16-річні дівчинки та 15-річна дівчинка зазнали насильства у чотирьох окремих інцидентах.

У рамках угоди зі звинуваченням Белтер визнав себе винним у 2019 році за звинуваченнями у зґвалтуванні третього ступеня та спробі сексуального насильства першого ступеня. Суддя тоді помістила Белтера на дворічний випробувальний термін. Також вона дала йому можливість подати заяву щодо набуття статусу неповнолітнього правопорушника при винесенні вироку, що зменшило б максимальний тюремний час і дало б змогу уникнути реєстрації як сексуального злочинця.

Минулого місяця Белтер зізнався в суді, що порушив випробувальний термін, встановивши на свій комп’ютер програмне забезпечення, яке дозволило йому переглядати порнографію, що йому не дозволялося робити. Він сказав співробітнику служби пробації, що дивився порнографію з 7 років.

Пізніше суддя відмовив у наданні йому статусу неповнолітнього правопорушника – це давало змогу судити його як дорослого. Також суддя повідомив, що обвинувачений “нещодавно лікувався препаратами задля зменшення свого лібідо”.

Адвокат постраждалих сказав, що неодноразові порушення обвинуваченим умов випробувального терміну не мали жодних наслідків.

До оголошення вироку Белтер сказав у залі суду, що він відчуває глибокий сором через свої дії. Також він звернувся до жертв.

“Ніхто з вас не заслужив на те, щоб було з вами. Я сподіваюся, що кожен із вас зможе загоїти ту рану, яку я зробив. Однак я знаю, що залишиться шрам, який буде нагадувати про ту ніч”, – сказав він.

За словами адвоката постраждалих, Белтер 3 грудня ще раз стане перед судом задля визначення рівня його класифікації як сексуального злочинця.