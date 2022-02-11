У США ув'язнили на 40 місяців Гері Боузера - лідера угрупування, яке розробляло та продавало пристрої для "злому" ігрових консолей, щоб відтворювати на них піратські копії відеоігор.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства Юстиції США.

Згідно з судовими документами, угрупування Team Xecuter складається з понад десятка окремих учасників, розташованих по всьому світу. Це розробники, які використовують уразливості в ігрових консолях та розробляють пристрої для обходу; дизайнери, які створюють сайти для реклами пристроїв і торговельні посередники по всьому світу. Роль Боузера у змові полягала в адмініструванні вебсайтів, які спілкувалися з клієнтами.

“Це не злочин без жертв. Керівники цієї багатомільйонної схеми несуть відповідальність за відведення грошей від креативних професіоналів, які наполегливо працювали, щоб надати унікальні продукти та досвід. HSI разом з нашими партнерами з правоохоронних органів та приватного сектору продовжить переслідувати тих, хто виявляється ворогом інновацій та глобальної торгівлі”, – сказав спеціальний відповідальний агент (SAC) Роберт Хаммер.

Боузера заарештували в Домініканській Республіці у вересні 2020 року Та депортували до США. З моменту арешту він перебуває у федеральному ув’язненні. У грудні Боузер погодився виплатити 10 мільйонів доларів за врегулювання позову, поданого проти нього Nintendo.