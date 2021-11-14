В США правоохоронцям вдалося встановити злочинця, який пограбував банк ще у 1969 році. Весь цей час його розшукували.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Проте заарештували грабіжника не зможуть.

Так, у липні 1969 року Тед Конрад, який працював касиром у банку в Клевленді, штат Огайо, пограбував цей же банк. Тоді 20-річному чоловікові вдалося вкрасти 215 тисяч доларів, що, за нинішніми оцінками становить 1,7 мільйона доларів. Після робочого дня Конрад вийшов із банку із паперовим пакетом із грошима. Про крадіжку стало відомо лише за кілька днів. Сам Конрад зник.

За даними служби маршалів США, Конрад нібито розповів друзям про свої плани пограбувати банк і вихвалявся, наскільки легко це буде зробити. Він був одержимий фільмом про пограбування Стіва МакКвіна 1968 року “Справа Томаса Крауна” і дивився його понад десять разів під час підготовки до пограбування.Маршали кажуть, що після свого зникнення Конрад змінив ім’я на Томас Рендел і втік до Вашингтона, округу Колумбія, а потім до Лос-Анджелеса. Зрештою він облаштувався у передмісті Бостона приблизно 1000 км від місця злочину. Грабіжник жив скромним та непримітним життям.

Останні 40 років він пропрацював професійним гольфістом та у дилерському центрі з продажу вживаних автомобілів. Зазначається, що наприкінці життя він уже відчував фінансові складнощі.

У травні цього року чоловік помер від раку легенів, а перед смертю зізнався у своїх злочинах.