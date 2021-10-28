Аби спрогнозувати розвиток ситуації в Афганістані після виведення американських військ, чотири розвідувальних відомства США підготували свої оцінки, однак марно. Навіть приблизний сценарій не спрогнозувало жодне з відомств.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal, посилаючись на інформацію від інсайдерів.

Чотири розвідвідомства США запропонувало майже 20 різних сценаріїв щодо того, як поводитиме себе афганський уряд та війська після того, як з країни вийде останній американський солдат. Усі сценарії мали спільну точку – розвідка давала оцінку пасивній діяльності “Талібану” протягом останнього року та прогнозувала, що Кабул встоїть протягом кількох років від їх тиску, хоча постійно потребуватиме підтримки з боку США.

Різні сценарії передбачали різний термін, протягом якого Кабул зберігатиме демократію та незалежність, але жоден не передбачав, що таліби зможуть захопити столицю без бою й отримати повний контроль вже 15 серпня.

Перший детальний прогноз розвідки щодо ситуації в Афганістані було опубліковано за місяць після того, як президент США Джо Байден оголосив про рішення повернути американських військових на Батьківщину. У звіті “Уряд під загрозою розпаду після виходу США” було сказано, що правління Ашрафа Гані протримається до кінця 2021 року, максимум. Ще через місяць було опубліковано звіт “Афганістан: оцінка перспектив повного захоплення талібами протягом двох років”. Розвідники допускали, що таліби продовжуватимуть поетапну стратегію ізоляції сільських районів від Кабула протягом наступних 12 місяців. Третій звіт передбачав, що, попри активність талібів, демократичний афганський уряд зможе утримати Кабул.

Рішення Байдена щодо виведення американських військових з Афганістану було результатом звітів розвідки та впевненості в тому, що Кабул має сили та потенціал, аби протистояти талібам. Основне, що давало надію Білому дому – розвідники одностайно заявляли про спроможність афганського уряду протриматися якийсь час без американських військових, але з фінансовою та технічною допомогою від США.

Представники ЦРУ, DIA, Державного департаменту та Управління директора національної розвідки, які були авторами звітів, від коментарів відмовилися.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США. На наступний день таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.

30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану. Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.