Чотиримісячного кінг чарльз спаніеля зробили службовим помічником шерифа Флориди (США) після того, як його врятували від алігатора, який поцупив його під воду.

Про це повідомляє CNN.

Офіс шерифа округу Лі вшанував цуценя на ім’я Ганнер на церемонії 8 грудня, о ході якої йому дали звання офіцера безпеки.

“Ви присягати дотримуватися конституційний закон під час роботи в Офісі шерифа округу Лі? Це важливий день. Тепер ви будете детективом, добре?”, – запитав каноніра шериф округу Лі Кармін Марс під час церемонії.

Місяць тому крихітний цуцик був затиснутий в пащі алігатора, який затягнув його в ставок на задньому дворі сім’ї, в якій він живе.

“Ми просто гуляли біля ставка, і він вилетів з води, як ракета. Я ніколи не думав, що алігатор може бути таким швидким”, – говорить власник каноніра Річард Уілбенкс

Він розповів, що активізувався адреналін або інстинкт.

“Я просто автоматично стрибнув у воду”, – сказав Уілбенкс.

Завдяки Уілбанксу, Ганнер вижив, отримавши всього одну колоту рану на животі.

Заступник шерифа округу Лі Програма “Собаки в патрулі” набирає жителів і їх хатніх тварин, щоб вони служили в якості спостерігачів під час повсякденних прогулянок. Програма спонукає власників домашніх тварин стежити за підозрілою діяльністю, коли вони гуляють зі своїми вихованцями. Їх також просять повідомляти про жорстоке поводження з тваринами в їхньому районі і допомогти офісу шерифа запобігти цьому.

“Завзятість цуценя і його боротьба за виживання доводять, що він ідеальний кандидат на посаду офіцера охорони і безпеки помічників собак!” – йдеться в повідомленні офісу шерифа в Facebook.