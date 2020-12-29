Про це повідомляє CNN.
Офіс шерифа округу Лі вшанував цуценя на ім’я Ганнер на церемонії 8 грудня, о ході якої йому дали звання офіцера безпеки.
“Ви присягати дотримуватися конституційний закон під час роботи в Офісі шерифа округу Лі? Це важливий день. Тепер ви будете детективом, добре?”, – запитав каноніра шериф округу Лі Кармін Марс під час церемонії.
Місяць тому крихітний цуцик був затиснутий в пащі алігатора, який затягнув його в ставок на задньому дворі сім’ї, в якій він живе.
“Ми просто гуляли біля ставка, і він вилетів з води, як ракета. Я ніколи не думав, що алігатор може бути таким швидким”, – говорить власник каноніра Річард Уілбенкс
Він розповів, що активізувався адреналін або інстинкт.
“Я просто автоматично стрибнув у воду”, – сказав Уілбенкс.
Завдяки Уілбанксу, Ганнер вижив, отримавши всього одну колоту рану на животі.
Заступник шерифа округу Лі Програма “Собаки в патрулі” набирає жителів і їх хатніх тварин, щоб вони служили в якості спостерігачів під час повсякденних прогулянок. Програма спонукає власників домашніх тварин стежити за підозрілою діяльністю, коли вони гуляють зі своїми вихованцями. Їх також просять повідомляти про жорстоке поводження з тваринами в їхньому районі і допомогти офісу шерифа запобігти цьому.
“Завзятість цуценя і його боротьба за виживання доводять, що він ідеальний кандидат на посаду офіцера охорони і безпеки помічників собак!” – йдеться в повідомленні офісу шерифа в Facebook.
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