Про це повідомляє The Hill, посилаючись на відкриті дані.
Зазначається, що це практично безпрецедентний результат, який може створити проблеми для партії, яка намагається знайти свій шлях після поразки в президентських перегонах і втрати більшості в Сенаті.
При цьому представлені цифри стосуються лише тих штатів, де ведеться щотижневий моніторинг складу політичних об’єднань. Журналісти наголошують, що це може бути тільки верхівка айсберга, оскільки даних по іншим штатам просто немає.
Те, що виборці змінюють партію – не рідкість, але дані показують, що в перші тижні року набагато більше республіканців змінили реєстрацію, ніж демократів. Цікаво, що багато виборців змінюють свою приналежність у ключових хитких штатах.
Так, в перші 25 днів року з Республіканської партії вийшли майже 10 000 виборців Пенсільванії. Близько третини з них (3 476 осіб) зареєструвалися як демократи, інші дві третини обрали іншу партію або залишилися без будь-якої партійної приналежності.
Водночас, приблизно третина всіх демократів Пенсільванії вважали за краще або приєднатися до Республіканської партії (2093), або зареєструватися без партії (1184).
Крім того, в Північній Кароліні майже 6000 виборців відмовилися від своєї приналежності до Республіканської партії. В Арізоні майже 5000 виборців більше не є зареєстрованими республіканцями. Число перебіжчиків в Колорадо за останні кілька тижнів становить понад 4500 осіб.
У всіх цих штатах кількість демократів, які вийшли зі своєї партії, становить лише невелику частину від числа перебіжчиків-республіканців.
- По обіді 6 січня в будівлі Капітолія у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена.
- Невдовзі після початку засідання Конгресу протестувальники почали штурмувати Капітолій. Спершу вони прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі. Поліціянтам вдалося затримати рух натовпу на сходах будівлі, однак ненадовго: протестувальники потрапили всередину.
- Це відбулося в той час, як законодавці затвердили голоси виборників у двох перших за алфавітним списком штатах — Алабамі та Алясці. В момент захоплення будівлі Сенат та Палата представників взяли перерву для обговорення заперечень щодо голосування в Аризоні і розійшлися у різні зали.
- Засідання було зупинено, а співробітників Конгресу, законодавців та віцепрезидента Майка Пенса, який головував на ньому, терміново евакуювали або попередили про необхідність сховатися.
- Тим часом мережу заповнили фото бунтівників, які трощать майно Конгресу, роблять фото на згадку та викрадають речі.
- Під час захоплення будівлі одна з протестувальниць отримала вогнепальне поранення. Згодом вона померла в лікарні. Пізніше стало відомо, що загинули 4 особи. Деталі їхньої загибелі поки не повідомляються.
- Близько 00:00 7 січня за Києвом будівлю Капітолія було очищено від протестувальників. При цьому було затримано понад півсотні осіб, серед яких половина — безпосередньо у приміщеннях Капітолія.