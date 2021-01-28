У США понад 30 тисяч зареєстрованих членів Республіканської партії змінили свої політичні уподобання після штурму Капітолія прихильниками Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Hill, посилаючись на відкриті дані.

Зазначається, що це практично безпрецедентний результат, який може створити проблеми для партії, яка намагається знайти свій шлях після поразки в президентських перегонах і втрати більшості в Сенаті.

При цьому представлені цифри стосуються лише тих штатів, де ведеться щотижневий моніторинг складу політичних об’єднань. Журналісти наголошують, що це може бути тільки верхівка айсберга, оскільки даних по іншим штатам просто немає.

Те, що виборці змінюють партію – не рідкість, але дані показують, що в перші тижні року набагато більше республіканців змінили реєстрацію, ніж демократів. Цікаво, що багато виборців змінюють свою приналежність у ключових хитких штатах.

Так, в перші 25 днів року з Республіканської партії вийшли майже 10 000 виборців Пенсільванії. Близько третини з них (3 476 осіб) зареєструвалися як демократи, інші дві третини обрали іншу партію або залишилися без будь-якої партійної приналежності.

Водночас, приблизно третина всіх демократів Пенсільванії вважали за краще або приєднатися до Республіканської партії (2093), або зареєструватися без партії (1184).

Крім того, в Північній Кароліні майже 6000 виборців відмовилися від своєї приналежності до Республіканської партії. В Арізоні майже 5000 виборців більше не є зареєстрованими республіканцями. Число перебіжчиків в Колорадо за останні кілька тижнів становить понад 4500 осіб.

У всіх цих штатах кількість демократів, які вийшли зі своєї партії, становить лише невелику частину від числа перебіжчиків-республіканців.