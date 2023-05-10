Анні, дівчині з Львівської області, ще при народженні діагностували злоякісну пухлину щелепи – тератому. У 21-річному віці їй зробили у США унікальну операцію на щелепі, імплантувавши туди фрагмент кістки з її власної ноги.

Про це розповіли у Львівській обласній дитячій клініці Охматдит.

“У перекладі з грецької – чудовисько. І це справді так, адже вона містить у собі дуже різні тканини – волосся, зуби і злоякісний процес загрожує життю. Чудовисько маленької Ані було велике – аж 20 см!” — заявили у лікарні.

Дівчинку прооперували на четвертий день після народження. Тоді довелося видаляти пухлину разом з половиною нижньої щелепи. Тоді іншого способу лікування не було, через що дитині було важко смоктати, дихати та їсти.

9-річній Анні зробили реконструктивну операцію, коли професор Бернар Паві закрив дефект власними тканинами дитини, отриманими з дев’ятого ребра. Елементи зафіксували титановими елементами. Проте операція була лише короткочасним рішенням.

“Імплантат виконував свою функцію, але кістка має здатність розсмоктуватися і проблема повернулася. Знову труднощі з їжею, знову проявився косметичний дефект”, – розповідають у медзакладі.

Українка Анна вступила до вишу на бюджет, вивчала англійську та будувала плани на майбутнє — вона намагалася вести звичайний спосіб життя.

У березні 2023 року команда хірургів зі США завітала до львівського “Охматдиту”, де проконсультувала понад 100 дітей, 20 з яких прооперували. До їхнього числа потрапила Анна. Американо-українська команда запропонувала їй складну реконструктивну операцію із закриття дефекту з допомогою фрагменту кістки з її власної ноги.

У Львові не було необхідного обладнання, а перевозити його до України під час війни – ризиковано. Тому дівчину, її тата та її лікарку Христину Пограничну запросили до американського штату Техас, де провели операцію.

“Я не хотіла просто супроводжувати пацієнтку. Щоб виконувати операції такої складності у себе вдома, я полетіла на стажування до США”, – розповіла лікарка, як поїхала на стажування у США не тільки для навчання й допомоги пацієнтці, якій неможливо було допомогти удома.

У США операцію, яка пройшла успішно, провели безоплатно. Під час неї хірурги відокремили частину кістки ноги разом із судиною і помістили у ділянку дефекту у щелепі. Перед тим вони сформували щелепу під анатомічні особливості.

“У США щирі люди з добрим серцем, вони моляться за Україну”, – поділилася Анна.

Українці вже повернулася до Самбора (місто у Львівській області), де її чекали мама і дві сестри.

Надалі дівчина має дочекатися, коли кістка остаточно приживиться. Тоді Анні допоможуть відновити зубний ряд на лівій стороні. Ймовірно, їй доведеться перенести ще кілька пластичних операцій для косметичного ефекту.

“Планую надалі поставити імпланти, укріпити щелепу і зробити пересадку шкіри на підборіддя. Хочу вчитися і одержати диплом. Взагалі враження чудові. Я не очікувала, що про мене будуть так піклуватися і переживати за мене. У США щирі люди з добрим серцем, вони моляться за Україну”, – резюмувала Аня.