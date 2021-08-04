Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) має намір повністю схвалити COVID-вакцину Pfizer до початку вересня.

Про це повідомляє видання New York Times.

В кінці минулого року FDA дало дозвіл на екстрене використання вакцини Pfizer.

Повне схвалення FDA може підштовхнути більшу кількість американців вакцинуватися проти COVID-19, оскільки це може знизити їхні побоювання з приводу безпеки вакцини.

Неофіційний крайній термін для затвердження вакцини – 6 вересня.

Минулого тижня президент Джо Байден заявив, що він очікує від FDA рішення до початку осені.

У заяві FDA в п’ятницю йдеться, що агентство намагається “швидше просуватися по заявці Pfizer”.

Нагадаємо, що 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.