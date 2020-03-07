Федеральна резервна система США почала відправляти долари, які повертаються з Азії, на "карантин".

Про це пише Reuters.

Зазначається, що таке рішення було прийнято для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу нового типу.

Зокрема, регіональні банки ФРС, які допомагають управляти грошовою системою, будуть відкладати поставки доларів з Азії на сім-десять днів, перш ніж обробляти і перерозподіляти їх у фінустанови.

Центр США з контролю і профілактики захворювань (CDC) зазначає, що передача вірусу через об’єкти, що мали з ним безпосередній контакт, “можлива”, але контакт людини з людиною є основним засобом поширення хвороби.

Як світова резервна валюта, за даними ФРС США, долари є найбільш широко поширеними в світі банкнотами, і в обігу знаходяться грошові кошти на суму приблизно 1,75 трлн дол. Більшість купюр поширюється за кордоном, особливо в Азії, де долар часто сильніше місцевої валюти.

При цьому, дослідження, проведене в 2014 році дослідниками з Нью-Йоркського університету, виявило на доларових банкнотах близько 3000 видів бактерій.