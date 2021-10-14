Американський регулятор дозволив робити бустерні щеплення проти коронавірусу вакциною Moderna для населення з категорій високого ризику зараження.

Про це повідомляє американський телеканал FOX News.

Робити третю дозу щеплення мають право люди віком від 65 років, а також ті, хто молодший, але знаходиться в групі ризику. Від першого щеплення має минути не менше 6 місяців.

“За” відповідне рішення проголосували всі 19 експертів. Тепер їх рекомендації передадуть до FDA, де буде ухвалено офіційне рішення.

Отож, вакцинацію бустерною дозою рекомендовано:

для осіб віком від 65 років;

для осіб віком від 18 до 64 років з ризиком важкої форми зараження коронавірусом;

для осіб віком від 18 до 64 років, які часто контактують з людьми, які можуть бути носіями вірусу SARS-CoV-2 (медики, вчителі, деякі федеральні чиновники).

Дослідження ефективності бустерного щеплення засвідчило, що воно особливо не підсилює імунну відповідь. Можливо, через те, що перші дози були достатньо сильними та ефективними. Дослідження було проведено серед 344 респондентів.

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4 жовтня компанія Johnson & Johnson подала заявку до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) у США із проханням схвалити їх вакцину для бустерних щеплень. Наразі ефективність вакцини J&J проти коронавірусу – 94%. Засідання консультативного комітету FDA стосовно бустерної вакцинації заплановано на 14 – 15 жовтня.