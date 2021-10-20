Про це сказано в офіційному пресрелізі FDA.
20 жовтня американський регулятор дозволив бустерні дози для вакцин Moderna та Johnson & Johnson.
Право на додаткове щеплення вакцинами Moderna та Pfizer матимуть такі категорії населення:
- особи старше 65 років;
- особи віком від 18 до 64 років, які належать до групи ризику;
- особи віком від 18 до 64 років, які часто контактують з хворими на коронавірус у медичних закладах чи на роботі.
З моменту отримання другої дози має пройти не менше шести місяців.
Для Johnson & Johnson умови трохи інші – 2 місяці з моменту отримання другої дози та вік від 18 років.
Також дозволено змішувати вакцини для отримання бустерної дози. Можна обрати одну з трьох: Pfizer, Moderna або Johnson & Johnson. Раніше це було доступно тільки для вакцини Pfizer.
Тепер рішення передадуть до Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC). Там вже запланували зустріч для обговорення рішення з представниками Moderna та Johnson & Johnson. Якщо CDC ухвалить це рішення, бустерні дози будуть негайно доступними для тих, хто має на них право.
За попередньою інформацією, додаткові щеплення отримають близько 84 мільйонів мешканців США.
- Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що в Україні найімовірніше буде бустерне тобто додаткове вакцинування проти коронавірусу COVID-19.
- У вересні повідомляли, що консультативний комітет щодо вакцин Центру з контролю та профілактики захворювань розглянув проблему третього, бустерного, щеплення проти коронавірусу для різних категорій громадян та надав п’ять основних висновків. Серед яких те, що бустерні дози насамперед потрібні людям похилого віку.
- Американці на 57% активніше роблять бустерні щеплення проти коронавірусу, ніж погоджувалися на вакцинацію першою дозою. Щодня в країні роблять в середньому 362 тисячі таких щеплень.
- В серпні Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни наразі утриматися від щеплення громадян третьою дозою вакцини проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. У Білому домі цей заклик розкритикували
- Також ВООЗ повідомляла, що у бідних країнах закінчуються вакцини.