В Управлінні з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США дозволили вводити бустерні дози вакцин проти коронавірусу Moderna та Johnson & Johnson, а також змішувати їх.

Про це сказано в офіційному пресрелізі FDA.

20 жовтня американський регулятор дозволив бустерні дози для вакцин Moderna та Johnson & Johnson.

Право на додаткове щеплення вакцинами Moderna та Pfizer матимуть такі категорії населення:

особи старше 65 років;

особи віком від 18 до 64 років, які належать до групи ризику;

особи віком від 18 до 64 років, які часто контактують з хворими на коронавірус у медичних закладах чи на роботі.

З моменту отримання другої дози має пройти не менше шести місяців.

Для Johnson & Johnson умови трохи інші – 2 місяці з моменту отримання другої дози та вік від 18 років.

Також дозволено змішувати вакцини для отримання бустерної дози. Можна обрати одну з трьох: Pfizer, Moderna або Johnson & Johnson. Раніше це було доступно тільки для вакцини Pfizer.

Тепер рішення передадуть до Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC). Там вже запланували зустріч для обговорення рішення з представниками Moderna та Johnson & Johnson. Якщо CDC ухвалить це рішення, бустерні дози будуть негайно доступними для тих, хто має на них право.

За попередньою інформацією, додаткові щеплення отримають близько 84 мільйонів мешканців США.