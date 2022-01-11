Органи охорони здоров’я в Сполучених Штатів Америки дозволили медичним працівникам, інфікованим COVID-19, залишатися на роботі, якщо у них присутні легкі симптоми захворювання або їх немає взагалі. Таке рішення спровоковане нестачею персоналу в лікарнях та зростання кількості випадків захворювання на варіант Omicron.

Про це повідомила американська інформаційна агенція AP News.

Органи охорони здоров’я Каліфорнії оголосили, що співробітники лікарні, у яких результат тестів на коронавірус позитивний, але у них немає симптомів, можуть продовжувати працювати. Деякі лікарні в Род-Айленді та Аризоні також повідомили співробітникам, що вони можуть залишатися на роботі, якщо у них немає симптомів або вони лише легкі.

У США завдяки Omicron кількість нових випадків COVID-19 зросла в середньому до 700 тис. випадків на день, побивши рекорд, встановлений рік тому. Кількість американців, які перебувають у лікарні з вірусом, становить близько 110 тис. осіб, що трохи менше, ніж у січні минулого року.

У Міністерстві охорони здоров’я у Каліфорнії заявили, що нова політика викликана “критичною нестачею кадрів”.

Ми не маємо жодної інформації про те, чи приймуть лікарні цей підхід чи ні. Але ми знаємо, що найближчими днями їх очікує набагато більше пацієнтів, ніж вони зможуть вилікувати за наявних ресурсів”, – сказав Ян Емерсон-Ші, речник Каліфорнійської лікарняної асоціації.

Асоціація медсестер Каліфорнії, яка налічує 100 тис. членів, виступила проти цього рішення і попередила, що це призведе до збільшення кількості інфекцій.