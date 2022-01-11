Про це повідомила американська інформаційна агенція AP News.
Органи охорони здоров’я Каліфорнії оголосили, що співробітники лікарні, у яких результат тестів на коронавірус позитивний, але у них немає симптомів, можуть продовжувати працювати. Деякі лікарні в Род-Айленді та Аризоні також повідомили співробітникам, що вони можуть залишатися на роботі, якщо у них немає симптомів або вони лише легкі.
У США завдяки Omicron кількість нових випадків COVID-19 зросла в середньому до 700 тис. випадків на день, побивши рекорд, встановлений рік тому. Кількість американців, які перебувають у лікарні з вірусом, становить близько 110 тис. осіб, що трохи менше, ніж у січні минулого року.
У Міністерстві охорони здоров’я у Каліфорнії заявили, що нова політика викликана “критичною нестачею кадрів”.
Ми не маємо жодної інформації про те, чи приймуть лікарні цей підхід чи ні. Але ми знаємо, що найближчими днями їх очікує набагато більше пацієнтів, ніж вони зможуть вилікувати за наявних ресурсів”, – сказав Ян Емерсон-Ші, речник Каліфорнійської лікарняної асоціації.
Асоціація медсестер Каліфорнії, яка налічує 100 тис. членів, виступила проти цього рішення і попередила, що це призведе до збільшення кількості інфекцій.
- За добу 10 січня в Україні зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 306 дітей та 168 медпрацівників.
- Також шкільний округ штату Массачусетс (США) запросив двох нових поліціянтів для патрулювання своїх будівель. Але вони шукатимуть не наркотики чи злочинців, а хворих на коронавірус.
- Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило бустерні дози вакцини Pfizer від коронавірусу для підлітків з 12 до 15 років і деяких категорій дітей.
- Також люди, які вакциновані третьою бустерною дозою проти коронавірусу, мають малоймовірний ризик розвитку серйозних інфекцій від варіанта Omicron, що призводять до ушпиталення.