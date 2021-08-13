Управління США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті FDA.

Регулюючий орган США уже вніс правки в дозвіл на екстрене використання вакцин.

Третє щеплення можна буде робити вакцинами Pfizer-BioNTech та Moderna. Нове правило стосується людей, які перенесли трансплантацію органів, а також тих, “у кого діагностовані стани, які, як вважається, мають еквівалентний рівень імунодефіциту”.

Як зазначає агентство Associated Press, дозвіл на використання бустерної дози стосується “декількох мільйонів американців”, які особливо вразливі через трансплантацію, онкологічні та інші захворювання.

В FDA пояснили, що люди з ослабленим імунітетом мають знижену здатність боротися з інфекціями та захворюваннями, зокрема із коронавірусом COVID-19. Відтак введення третьої дози має підвищити захист таких людей.

“FDA оцінило інформацію про використання третьої дози вакцин Pfizer-BioNTech або Moderna для цих людей і визначило, що введення такої дози може підвищити їхній захист”, – йдеться в повідомленні.

В FDA також порекомендували людям з ослабленим імунітетом дотримуватися запобіжних заходів, аби не заразитися COVID-19. А особам, які близько контактують із такими людьми, рекомендовано пройти вакцинацію проти коронавірусу, аби “забезпечити підвищений захист їхнім близьким”.

“Країна вступила в чергову хвилю пандемії COVID-19, і FDA усвідомлює, що люди з ослабленим імунітетом особливо схильні до тяжкого перебігу захворювання. Після ретельного вивчення наявних даних FDA визначило, що для цієї невеликої вразливої групи може знадобитися третя доза вакцини Pfizer-BioNTech або Moderna”, – наголосила в.о. комісара FDA Джанет Вудкок.

Як відомо, наразі вакцина Pfizer-BioNTech дозволена в США для використання в екстрених випадках для осіб у віці від 12 років і старше. Водночас вакцина Moderna дозволена для екстреного застосування серед осіб у віці 18 років і старше. Обидва препарати потребують введення двох щеплень (Pfizer-BioNTech – з інтервалом у три тижні, а Moderna – з інтервалом у місяць).

Згідно з рішенням FDA, третю дозу вакцин Moderna або Pfizer можна буде вводити принаймні через 28 днів після другого щеплення (людям з ослабленим імунітетом).

На думку регулятора, іншим групам громадян наразі достатньо двох доз вакцин.

“Як ми вже заявляли раніше, інші повністю вакциновані люди мають адекватний захист і наразі не потребують додаткової дози вакцини проти COVID-19”, – пояснила Джанет Вудкок.

Як інформує американський телеканал CNN із посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у Сполучених Штатах близько 9 мільйонів американців мають ослаблений імунітет або через наявні у них хвороби, або через ліки, які вони приймають.

ДОВІДКА. Управління США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) – агентство в складі американського Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб. FDA відповідає за регуляцію та нагляд за безпечністю харчових продуктів, біологічно активних добавок, ліків, вакцин, медичних приладів, ветеринарної продукції тощо.