Джерело: “Голос Америки”
Каліфорнійський стартап Alef Aeronautics Inc, який отримав дозвіл на випробувальні польоти, стверджує, що його розробка під назвою Alef Model A є першим літальним автомобілем, який також може їздити автодорогами і паркуватися як класичний автомобіль.
Зазначається, що Model А зможе вертикально злітати і приземлятися. Автомобіль, місткістю один-два пасажири, буде здатен долати відстань до 320 км дорогами і 180 км – повітрям.
Водночас на дорозі Model A не зможе розвивати швидкість більше 40 км/год. “Передбачається, що якщо людині потрібно пересуватися швидше, вона вдасться до польоту”, – пояснили в Alef Aeronautics.
Стартап розраховує почати продавати такі машини до кінця 2025 року за ціною $300 тис.
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