У США Федеральне управління цивільної авіації видало дозвіл на розробку і випробування першого електроавтомобіля, який може і літати і їздити по дорогах.

Джерело: “Голос Америки”

Каліфорнійський стартап Alef Aeronautics Inc, який отримав дозвіл на випробувальні польоти, стверджує, що його розробка під назвою Alef Model A є першим літальним автомобілем, який також може їздити по автодорогах і паркуватися як класичний автомобіль.

Зазначається, що Model А зможе вертикально злітати і приземлятися. Автомобіль, місткістю один-два пасажири, буде здатен долати відстань до 320 км по землі і 180 км по повітрю.

Водночас на дорозі Model A не зможе розвивати швидкість більше 40 км/год. “Передбачається, що якщо людині потрібно пересуватися швидше, вона вдасться до польоту”, – пояснили в Alef Aeronautics.

Стартап розраховує почати продавати такі машини до кінця 2025 року за ціною $300 тис.